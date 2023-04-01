BMGK Başkanlığı Rusya'ya geçti: ‘Tarihin en kötü 1 Nisan şakası’

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Ukrayna'nın itirazlarının ardından ABD, BMGK'nın daimi üyesi olan Rusya'nın başkanlığını engellemeyeceğini belirtti.

Cumartesi gününden itibaren 15 üyeli konseyin başkanlığı bir aylığına Rusya’ya geçti. Savaşa rağmen başkanlığı rotasyon sistemiyle aylık olarak değişmesi durdurulmadı.

Rusya son olarak BMGK başkanlığını Ukrayna’yı topyekûn işgal girişimini başlattığı 2022 Şubat ayında yürütmüştü.

BMGK başkanlığının tanımına göre, mevcut olarak Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın görevi, “Uluslararası güvenlik ve barışı korumak” olacak.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, BMGK başkanlıkları döneminde silah kontrolü gibi tartışmaları ele alacaklarını söyledi.

Nebenzia ayrıca, "Tek kutuplu dünyanın yerini alacak yeni dünya düzeninin ele alınacağını" ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın BMGK Başkanlığını devraldığı tarihe dikkat çekerek, durumu "tarihin en kötü 1 Nisan şakası" olarak nitelendirdi. Kuleba, ayrıca yaşananların uluslararası güvenlik sisteminin ne kadar kusurlu olduğunu gösterdiğini ifade etti.