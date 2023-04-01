‘Erbil ve Bağdat petrol sevkiyatında anlaşmaya yakın’

ERBİL (K24)

K24’e konuşan görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Erbil ve Bağdat heyetlerinin yoğun görüşmeler yürüttüğünü ve petrol sevkiyatının başlaması konusunda sona yaklaştıklarını söyledi.

Kaynak, “Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararı sonrası Kürdistan Bölgesi’nde birçok siyasi güç, Bölge’nin petrol dosyasının son bulduğunu ve Bölge Hükümeti’nin petrol üzerinde artık yetkisinin kalmadığını dolayısıyla gelirsiz kalacağını, hatta bunu halk arasında umutsuzluk yaratmak için yayanlar bile oldu” dedi.

Konuyla ilgili ilk andan itibaren Başbakan Mesrur Barzani’nin Irak Başbakanı ve birçok uluslararası tarafla iletişime geçtiğini ve petrol konusunda taviz vermediğini belirten kaynak, “Başbakan, umutsuzluk yaratmaya çalışanlara karşı yayımladığı mesajda da ‘Bugün bizim yanımızda durmayanlar, yarın kazanımlarımıza da ortak olmasın ve başarılarımızdan faydalanmasın’ demişti” diye konuştu.

Kaynak; Erbil, Bağdat ve uluslararası tarafların, petrol sevkiyatının durmasının kimsenin yararına olmadığını ve dünya piyasası ile Irak gelirlerine olumsuz etkide bulunduğunu söylediğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’de Ceyhan limanına yapılan petrol sevkiyatı, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda 25 Mart’ta durdurulmuştu.

Başbakan Mesrur Barzani bunun üzerine müzakerelerde bulunmak üzere bir heyeti Bağdat’ı ziyaret etmesi için görevlendirmişti.