6 yıldır dargın olan kardeşler deprem günü barıştı

ADIYAMAN (K24)

Adıyamanlı Şefik İnan ve Ahmet İnan yaklaşık altı yıldır birbiriyle konuşmuyordu.

6 Şubat’ta Maraş merkezli depremlerin yıktığı Adıyaman’da yaşayan İnan kardeşler, enkaz altından onlarca insan çıkardı.

K24’e konuşan Ahmet İnan, 52 yıl yaşadığı yerden başka bir semte taşındığını söyledi.

Deprem günü ailesinin yaşadığı eve gittiğini ve tüm aile bireylerini gördüğünü ancak dargın olduğu kardeşi Şefik’i göremediğini dile getiren ağabey Ahmet, “Şefik’in küçük oğlu arkamdaydı. ‘Haydi amca, haydi amca!’ diyordu. Dışarı çıktık, Şefik’in nerede olduğunu sordum” dedi.

Kardeşiyle karşılaşan Ahmet, 6 yılın ardından Şefik’le barıştıklarını, “hasretle sarıldıklarını” söyledi.

K24’e konuşan Şefik İnan da şunları dile getirdi:

“Deprem olduğunda evimizin kapısı sıkışmıştı ve evden çıkamamıştık. Bize yardıma geldiler ve deprem yaşandıktan 6-7 dakika sonra bizi dışarı çıkardılar. Ağabeyimle 6 yıldır dargındık. Depremden sağ çıkarıldığımda ağabeyim beni aradı ve oğullarımdan biri ‘Amcamın seni bu kadar sevdiğini bilmiyorduk’ dedi. Birbirimize sarıldık.”

Maraş merkezli 11 kentte meydana gelen depremlerde resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.