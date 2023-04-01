Neymar bir saatte servet kaybetti

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Takipçileri için internet üzerinden yayın açan Neymar, online kumar oynadı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, canlı yayında 1 milyon euro (Yaklaşık 21 milyon TL) kaybetti.

Bir saat içinde servet kaybeden 31 yaşındaki, yıldız, önce ağlama numarası yaptı, ardından kahkahalara boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Neymar daha önce pek çok kez Las Vegas'taki turnuvalara katılmıştı.

Sponsorluk anlaşmaları hesaba katılmadığında Brezilyalı futbolcunun aylık geliri 3.5 milyon euroyu geçtiği tahmin ediliyor.