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Hatay'da art arda iki deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 ve ilçenin 4 kilometre açığında Antakya Körfezinde 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
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türkiye Hatay Deprem

HABER MERKEZİ

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 dakika arayla 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki Deprem meydana geldi.

İlk deprem yerin 13.34 kilometre derinliğinde gerçekleşirken ikinci deprem ise yerin 17 kilometre derinliğinde oluştu. 

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