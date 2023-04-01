Hatay'da art arda iki deprem

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AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 dakika arayla 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki Deprem meydana geldi.

İlk deprem yerin 13.34 kilometre derinliğinde gerçekleşirken ikinci deprem ise yerin 17 kilometre derinliğinde oluştu.