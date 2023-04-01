2011’den beri bir ilk: Suriye Dışişleri Bakanı, Mısır’da

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Bu, Arap Birliği'nin 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından Suriye’nin, Mısır'a bakan düzeyinde gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile iki ülke arasındaki "ilişkilerin güçlendirilmesini" ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin, başkent Kahire'de Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'la bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Şukri ile Mikdad'ın Dışişleri Bakanlığında "basına kapalı ikili görüşme gerçekleştirdiği" belirtilirken görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır'da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesi de Şukri ile Mikdad'ın "iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konuları ele almak" üzere bir araya geldiğini yazdı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi meselesinin ele alındığı ifade edildi.

Suriye rejiminin haber ajansı SANA da Mikdad'ın Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin daveti üzerine "iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi meselesini görüşmek ve bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri ele almak" üzere Kahire'ye gittiğini duyurmuştu.

Bu, Arap Birliği'nin 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından Suriye’nin, Mısır'a bakan düzeyinde gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Şukri ile Mikdad, 10 yıl aradan sonra ilk kez Eylül 2021'de Newyork'ta bir araya gelmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de 2011 yılından sonra ilk kez, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Suriye'yi ziyaret etmişti.