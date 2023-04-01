Politika

Zelenskiy ve Macron telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir saat süren telefon görüşmesinde Ukrayna ve Fransa arasında savunma alanında işbirliğini ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Emmanuel Macron ile bir saat süren görüşmede Ukrayna ile Fransa arasındaki savunma iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdim" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın ‘barış formülünü’ ve uygulanmasına yönelik sonraki adımları ele aldıklarını kaydetti.

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