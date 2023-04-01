Politika

Finlandiya parlamento seçimleri için 3 Kürt kadın yarışıyor

Yarın genel seçimler için sandık başına gidecek olan Finlandiya’da, 3 Kürt parlamenter seçilmek için yarışıyor.
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avrupa Finlandiya genel seçimler Sanna Marin

HABER MERKEZİ

Yarın genel seçimler için sandık başına gidecek olan Finlandiya’da, 3 Kürt parlamenter seçilmek için yarışıyor.

Sosyal Demokrat Partisi’nin Başkanı olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin görevde kalmaya çalışken, 10 parti 200 sandalyeli parlamento için yarışıyor.

Avrupa’nın en genç başbakanı Marin, Covid-19 krizini aşmanın yanı sıra NATO üyesi ülkeleri, Finlandiya’nın üyeliği konusunda ikna yapmayı başardı.

2019’dan beri başbakanlık koltuğunda oturan Marin’in karşısında mülteci karşıtı sağ partiler yer alıyor.

Anketlerde Marin’in partisinin, Petteri Orpo’nun liderliğini yaptığı Ulusal Koalisyon Partisi’nin az puanla arakasında olduğu görülüyor.

4 milyon 300 seçmenin oy kullanacağı ülkede, Geşav Bibani, Şeyda Sohrabi ve Şirin Namık isimli 3 Kürt kadın parlamento seçimleri için yarışıyor.

1990’dan beri Finlandiya’da yaşayan Bibani, aslen Kerküklü olup Sol Parti’nin adayı olarak seçimlere katılıyor.

Sohrabi ise, Rumadiye’den göç etmiş bir Kürt olup, 1990’dan beri Finlandiya’da yaşıyor ve Ulusal Koalisyon Partisi’nin adayı olarak yarışıyor.

Namık da aslen Kerküklü olup Yeşil Parti’nin adayı olarak yarışıyor.

 

 

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