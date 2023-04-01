Kılıçdaroğlu: Seccade üzerinden operasyon yapıyorlar

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ndeki iftar programında konuştu.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seccadeye basmasıyla gündeme gelen fotoğraf hakkında şunları söyledi:

"Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez bunu da bilmenizi isterim. Bu benim hayat tarzıma, varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum"

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine hem CHP'den hem de CHP liderinden açıklama yapılmıştı.

Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamasında "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" demişti.