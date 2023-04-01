Politika

İran'ın Bağdat Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi'ne saldırmayı hiçbir zaman düşünmedik

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, ülkesinin hiçbir zaman Kürdistan Bölgesi'ne saldırmayı düşünmediğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Muhammed Kazım Al Sadık
Muhammed Kazım Al Sadık
Irak Muhammed Kazım Al Sadık İran Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Irak’ın El İhbariyye televizyonuna konuşan İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, ülkesinin hiçbir zaman Kürdistan Bölgesi'ne saldırmayı düşünmediğini söyleyerek, bu doğrultudaki haberlerin gerçeklikten uzak olduğunu belirtti.

Al Sadık, “Amerikalılar, Kürdistan Bölgesi'nden İran'a karşı bazı faaliyetlerde bulunsalar da Tahran, Kürdistan Bölgesi'ne saldırmayı hiçbir zaman düşünmedi” dedi.

İranlı büyükelçi, “Yakın zamanda iki ülke arasında bir anlaşma imzalandı ve İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne saldırmak gibi bir niyeti yok. Ancak Kürdistan Bölgesi’ndeki İran karşıtı silahlı grupların üslerine saldırmayı da kendi hakkı olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

İranlı diplomat, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın İran'a karşı silahlı grupların faaliyetlerini engelleyeceğini umduğunu belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv