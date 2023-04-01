İran'ın Bağdat Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi'ne saldırmayı hiçbir zaman düşünmedik

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Irak’ın El İhbariyye televizyonuna konuşan İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, ülkesinin hiçbir zaman Kürdistan Bölgesi'ne saldırmayı düşünmediğini söyleyerek, bu doğrultudaki haberlerin gerçeklikten uzak olduğunu belirtti.

Al Sadık, “Amerikalılar, Kürdistan Bölgesi'nden İran'a karşı bazı faaliyetlerde bulunsalar da Tahran, Kürdistan Bölgesi'ne saldırmayı hiçbir zaman düşünmedi” dedi.

İranlı büyükelçi, “Yakın zamanda iki ülke arasında bir anlaşma imzalandı ve İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne saldırmak gibi bir niyeti yok. Ancak Kürdistan Bölgesi’ndeki İran karşıtı silahlı grupların üslerine saldırmayı da kendi hakkı olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

İranlı diplomat, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın İran'a karşı silahlı grupların faaliyetlerini engelleyeceğini umduğunu belirtti.