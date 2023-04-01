Urfa'da akraba kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
HABER MERKEZİ
Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde amca çocukları arasında tarla çitine zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Biri ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. (Kaynak: AA)