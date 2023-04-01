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Rusya: Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlal edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karabağ'daki sorumluluk bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiğini duyurdu.
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dünya Rusya Dağlık Karabağ

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karabağ'daki sorumluluk bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'ın Rus barış güçlerinin sorumluluk bölgesindeki Şuşa bölgesinde ateşkes rejiminin ihlalinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Şuşa bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Rus barışı koruma birliği komutanlığı, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli önlemleri alıyor” denildi.

 

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