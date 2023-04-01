Diyarbakır Barosu’ndan Mikail Ekinci’nin öldürülmesine ilişkin açıklama

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Diyarbakır Barosu, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Mikail Ekinci adlı gencin öldürülmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “Kolluk güçlerinin silah kullanma yetkisini aşması sonucunda, keyfiliğe ve gücün yasaya aykırı şekilde kullanılmasına karşı yaşam hakkının ihlal edildiği gözetilerek, ivedi ve etkin bir şekilde soruşturmanın yürütülmesini talep ediyoruz” denildi.

Diyarbakır Barosu’nun açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır İli Çermik İlçesi’nde hakkında yakalama kararı bulunan Mikail Ekinci isimli yurttaşın, kolluk görevlilerince yapılan operasyonel faaliyet sırasında dur ihtarına uymaması üzerine açılan ateş neticesinde hayatını kaybettiğini kamuoyuna yansıyan haberler ve müşteki aile bireylerinden öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını kaybeden Mikail Ekinci’ye Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Yaşam hakkının özü, bireyin hayatta kalmasıdır. Tüm insan haklarının temelini ve ön koşulunu oluşturan bu hakkın, hiç bir biçimde sınırlandırılması düşünülemez.

Türkiye’de kolluk güçlerince yetki aşımı, orantısız güç veyahut kasti eylemler ile yaşama hakkının gün geçtikçe artan bir şekilde ihlal edildiği görülmektedir. Kanunla kolluk görevlisinin inisiyatifine bırakılan ‘öngörü’, ‘makul şüphe’ ve ‘takdir’ gibi soyut kavramlar sonucu, sivil insanların yaşam hakkının ihlal edildiği gözlenmektedir.

Türkiye’de kolluk görevlilerinin insan haklarını ihlal etmekle suçlandığı hallerde; fail konumundaki kişiler bakımından öngörülen ayrıcalıklı yargılanma usulleri ve sağlanan güvencelerle, fail/failler cezasız kılınmakta ve ağır insan hak ihlallerine sebep olunmaktadır.

Kolluk güçlerinin silah kullanma yetkisini aşması sonucunda, keyfiliğe ve gücün yasaya aykırı şekilde kullanılmasına karşı yaşam hakkının ihlal edildiği gözetilerek, ivedi ve etkin bir şekilde soruşturmanın yürütülmesini talep ediyor, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde jandarmanın, ‘dur ihtarına' uymadığını iddia edilen Mikail Ekinci’ye ateş ettiği ve Ekinci’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

2 yıl önce yaşanan bir cinayetin şüphelisi olarak aranan 28 yaşındaki Ekinci için jandarma bu sabah Angac Köyü’ne operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, jandarmanın geldiğini gören Ekinci motosiklete kaçmaya çalıştı.

Jandarma, ‘dur ihtarına' uymadığı iddia ettiği Ekinci’ye ateş açtı. Ekinci olay yerinde yaşamını yitirdi.