ENKS: ABD, Suriye muhalefetinden ayrılmamızı istemiyor

ERBİL (K24)

Geçtiğimiz Perşembe günü ENKS temsilcilerinden oluşan bir heyet, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye meselesinden sorumlu yetkililerle, Afrin’deki durumu ve Newroz günü silahlı grupların Cinderes’te gerçekleştirdiği saldırıyı görüştü.

K24 haber bültenine katılan ENKS heyetinde yer alan Şelal Gedo, Türkiye'nin kendilerine bu saldırının ırkçı nedenlerle yapıldığını ilettiğini söyledi.

Gedo, ayrıca bu saldırının Suriye muhalefetinin birliğini de olumsuz etkilediğini belirtti.

Görüşmede, ENKS'nin Suriye muhalefetinin kontrolü altındaki bölgelerdeki kurumlara ve mahkemelere güveni kalmadığı için Cinderes saldırının sanıklarının Türkiye mahkemelerinde yargılanması talep edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ise, Afrin'deki durumu ve silahlı grupların eylemlerini yakından takip ettikleri dile getirildi.

Cinderes saldırısının sanıklarının uluslararası bir mahkemede yargılanıp yargılanmayacağı sorusuna Gedo, "ABD’liler bize bunun çok zor olduğunu söylediler" dedi.

ENKS temsilcisi, Cinderes saldırısıyla ilgili bugüne kadar 4 zanlının tutuklandığını, 2 kişinin ise halen arandığını belirtti.

Gedo, Afrin, Serêkaniyê ve Girê Sipi'den göç etmek zorunda kalan Kürtlerin yerlerine dönmeleri için Türkiye tarafıyla birlikte bir plan yapılması gerektiğine ve Türkiye tarafının bu konudaki tutumunun olumlu olduğuna dikkat çekti.

Gedo ayrıca, “Türkiye'den silahlı grupların Afrin ve Cinderes halkına yönelik hak ihlallerine son vermesini istedik” dedi.

ENKS'nin Suriye muhalefeti’nden çekilmesiyle ilgili konuşan Gedo, “Geçtiğimiz günlerde ABD ve Fransa dışişleri bakanlıkları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdik. ABD, ENKS'nin Suriye muhalefetinden çekilmesinden yana değil. ABD, ENKS'nin muhalefetten çekilmesi Suriye rejiminin çıkarına olacağını bize iletti” şeklinde konuştu.