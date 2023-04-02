Şam: İsrail Suriye askerlerini vurdu
HABER MERKEZİ
Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, 00.35'te Humus ve Humus kırsalında yer alan birden fazla noktanın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeydoğusundan İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Maddi hasar meydana geldi. 5 asker de yaralandı" ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Humus ilinde ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki milis grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı'nın unsurlarının bulunduğu biliniyor.
Suriye, 31 Mart tarihinde İsrail'in başkent Şam'da bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye'ye ait askeri noktalara yönelik saldırılar düzenliyor.