Irak’ta kum fırtınası: 500’den fazla kişi hastanelik oldu

HABER MERKEZİ

Irak Sağlık Bakanlığı ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin boğulma ve nefes darlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde toplam 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastaneler başvurduğunu vurgulandı.

Hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden el-Bedir, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.

Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı.