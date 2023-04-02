Yaşam

Irak’ta kum fırtınası: 500’den fazla kişi hastanelik oldu

Irak’ı dünden beri etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle 500’den fazla kişinin hastanelik olduğu açıklandı.
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Irak'ta toz fırtınası etkili oldu (Foto: AFP)
Irak'ta toz fırtınası etkili oldu (Foto: AFP)
Irak Irak Toz fırtınası

HABER MERKEZİ

Irak Sağlık Bakanlığı ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin boğulma ve nefes darlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde toplam 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastaneler başvurduğunu vurgulandı.

Hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden el-Bedir, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.

Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı.

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