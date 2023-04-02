ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nden Cinderes mesajı

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Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “20 Mart’ta Cinderes’te tanık olunan bu denli şiddet, Suriye’nin istikrarını tehdit ediyor” denildi.

Mesajın devamında, tüm taraflara sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve hesap verilebilirlik çağrısı yapıldı.

Violence like that witnessed in Jinderes on March 20 threatens Syria’s stability. We urge all parties to halt civilian attacks and call for accountability. — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) April 1, 2023

20 Mart akşamı Afrin’in Cinderes beldesinde Newroz kutlamaları için toplanan kitleye silahlı gruplardan Ceyş el Şarkiyye milisleri saldırı düzenleyerek 4 kişiyi katletmiş, 3 kişiyi de yaralamıştı.

Başta Kürdistan Bölgesi yönetimi olmak üzere birçok taraftan gelen tepkiler üzerine faillerin tutuklandığı bildirilmişti.