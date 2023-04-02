Politika

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nden Cinderes mesajı

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, Cinderes’te katledilen Kürtlerle ilgili bir mesaj paylaştı.
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kürdistan ABD Suriye Cinderes

HABER MERKEZİ

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “20 Mart’ta Cinderes’te tanık olunan bu denli şiddet, Suriye’nin istikrarını tehdit ediyor” denildi.

Mesajın devamında, tüm taraflara sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve hesap verilebilirlik çağrısı yapıldı.

20 Mart akşamı Afrin’in Cinderes beldesinde Newroz kutlamaları için toplanan kitleye silahlı gruplardan Ceyş el Şarkiyye milisleri saldırı düzenleyerek 4 kişiyi katletmiş, 3 kişiyi de yaralamıştı.

Başta Kürdistan Bölgesi yönetimi olmak üzere birçok taraftan gelen tepkiler üzerine faillerin tutuklandığı bildirilmişti.

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