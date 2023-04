ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nden Cinderes mesajı

HABER MERKEZİ

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “20 Mart’ta Cinderes’te tanık olunan bu denli şiddet, Suriye’nin istikrarını tehdit ediyor” denildi.

Mesajın devamında, tüm taraflara sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve hesap verilebilirlik çağrısı yapıldı.

Violence like that witnessed in Jinderes on March 20 threatens Syria’s stability. We urge all parties to halt civilian attacks and call for accountability.