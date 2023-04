NBA yıldızı LeBron James’ten mavi tik için Twitter'a rest

HABER MERKEZİ

NBA yıldızı LeBron James, mavi onay işareti için Twitter'a para ödemeyeceğini açıkladı.

NBA tarihinin 38 yaşındaki en skorer oyuncusu, attığı tweet'te, "Sanırım mavi tikim yakında gidecek çünkü beni bilenler 5 dolar ödemeyeceğimi bilir" dedi.

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu, bir süre önce Twitter Blue aboneliğiyle mavi onay işareti alınmasına karar vermişti.

Ayrıca eski mavi tiklerin 1 Nisan itibarıyla kaldırılacağı duyurulmuştu.

Mavi tiki önceden almış kişilerin hesabında "Bu, eski bir onaylanmış hesap. Dikkate değer olabilir veya olmayabilir" ifadesi kullanılıyor.

Los Angeles Lakers basketbol takımı yıldızı James 5 dolar dese de bu hizmet ABD'deki kullanıcılara 8 dolar karşılığında sunuluyor.

Mavi onay işareti James'in hesabında hala duruyor. ABC News ise tiklerin aşamalı şekilde kaldırılmaya başladığını bildirdi.

1 milyar dolar serveti olduğu bilinen James, tutumluluğuyla tanınıyor. 2017'de, o dönemki takım arkadaşı Dwyane Wade'in kendisi hakkında ucuza kaçtığı yorumuyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Çok çok feci şekilde doğru. Cep telefonu internetini yurt dışında kullanma özelliğini açmadım. Uygulama satın almıyorum."

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️