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Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Maraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında yıkılan bir yapının müteahhidi tutuklandı.
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kürdistan Adıyaman Maraş Deprem Ahmet Kırıkdaş

HABER MERKEZİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve bazı bina sakinlerinin hayatını kaybettiği Sümerevler Mahallesi'nde bir yapının sahibi ve müteahhidi Ahmet Kırıkdaş, kent merkezinde gözaltına alındı.

Kırıkdaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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