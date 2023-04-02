Politika

Gözlemevi: DSG 20 DAİŞ zanlısını serbest bıraktı

DSG’nin, tutuklu bulunan 20 DAİŞ zanlısını serbest bıraktığı bildirildi.
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kürdistan DSG DAİŞ

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından DAİŞ’le bağlantılı oldukları şüphesiyle tutuklanan Deyr ez-Zor bölgesinden 20 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

SOHR, DSG’nin serbest bırakılacakları içeren 56 kişilik bir liste hazırladığını belirtti.

Söz konusu listedeki kişilerden bazılarının 4 yıldır tutuklu bulunduğu ifade edildi.

DSG, 19 Mart’ta da Arap aşiretlerin araya girmesiyle cinayet gibi suçlara bulaşmamış 19 DAİŞ zanlısını serbest bırakmıştı.

DSG, 2019'dan bu yana Arap aşiret liderlerinin arabuluculuğuyla cinayet gibi suçlara bulaşmamış yüzlerce DAİŞ mensubunu serbest bıraktı.

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