Politika

İranlı subay Suriye'de öldürüldü

İsrail'in Suriye'ye yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bir subayın öldüğü bildirildi.
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suriye İsrail iranlı subay Suriye şam

HABER MERKEZİ

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsrail’in Cuma günü Şam’a yönelik düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu’nun askeri danışmanlarından Mikdad Mehkani isimli subay öldü.

İsrail, 30 ve 31 Mart'ta yine Şam’ı hedef almıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, bu saldırılarda İran milislerinden biri yüksek rütbeli olmak üzere 5 subay ölmüştü.

Ayrıca Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, bu gece de İsrail’in Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun emrindeki milis grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu Humus ve kırsalına yönelik hava saldırısında 5 Suriye askeri yaralandı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye'ye ait askeri noktalara yönelik saldırılar düzenliyor.

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