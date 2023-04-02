ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

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ABD'de Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City'deki bir eğlence mekanında yaşanan silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

CNN International'ın aktardığına göre, saldırı ihbarını alan polisler dün (1 Nisan) akşam saat 22.00 sıralarında Whiskey Barrel Saloon isimli eğlence mekanına geldi.

Polisler, olay yerinde üç kişiyi ölü buldu. Yaralı üç kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Oklahoma City Polisi, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırının faili veya hangi saikle gerçekleştirildiği ile ilgili bilgi paylaşılmazken, polis savcıların bölgede yürüttüğü inceleme sırasında bölgeden uzak durulmasını istedi.

ÜÇ AYDA 10 BİN 438 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'deki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Silahlı Şiddet Arşivi'nin Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, ülkede yılbaşından bu yana silahlı şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 10 bin 438 oldu. 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında cinayetlerde veya kazara ateşlenen silahlarla 4 bin 432 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 901 kişi yaralandı.