Spor

Fransa Futbol Federasyonu: Müslüman oyuncular maçta oruç açamaz

Fransa Futbol Federasyonu tüm futbol yetkililerine, Ramazan'da oruç tutan futbolcuların maç sırasında oyunu bırakarak iftar açmalarının yasak olduğunu hatırlatan bir e-posta gönderdi.
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HABER MERKEZİ

Fransa'da Ligue 1, Müslüman futbolcuların Ramazan ayı boyunca oruçlarını açabilmeleri için maçlara ara verirken, Fransa Futbol Federasyonu ve Eric Borghini başkanlığındaki Federal Hakemler Komisyonu ise tersi yönde karar aldığını duyurdu.

Federasyon tüzüğünün 1. Maddesini de içeren bir e-posta gönderen iki kurum, Ligue 1'deki uygulamanın yasak olduğunu hatırlattı.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'te çıkan habere göre Hakemler Komisyonu ile Futbol Federasyonu'nun ileri sürdüğü tüzük maddesi şöyle: "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Bu ilke herkes için bağlayıcı bir özelliğe sahiptir: Yetkililer, kulüpler, lisans sahipleri, hakemler. Bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğudur."

2018'de Tunuslu futbolcuların Dünya Kupası hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için "sakatlık numarası" yaptığı belirtilmişti.

Tunus Milli Takımı'nın kalecisi Mouez Hassen, Türkiye ve Portekiz ile oynanan hazırlık maçlarının ikinci yarısında sakatlık numarası yaparak oyunu durdurmuştu.

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