Ukrayna: 24 saat içinde 70’ten fazla Rus saldırısını püskürttük

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, “Rusya son 24 saat içinde, Ukrayna’ya karşı iki füze saldırısı, 30 hava saldırısı ve çoklu fırlatma roket sistemleriyle 40’tan fazla saldırı başlattı” denildi.

Açıklamada Rusya’nın barışçıl vatandaşlara karşı alaycı bir şekilde savaşını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Rusya, Donetsk Oblastı’ndaki Druzhkivka ve Avdiyivka kentlerindeki sivil yerleşim birimlerine balistik füzelerle saldırı düzenleyerek sivilleri öldürdü ve yaraladı” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ordusu, dün ülkenin doğusundaki Bahmut kenti yakınlarında kuşatma altındaki askerlerin Rus saldırılarını püskürttüğünü bildirmişti.

İngiltere’nin askeri istihbarat değerlendirmesine göre, Rusya’nın komşu Donbass bölgesinin tamamını ele geçirmeye yönelik çabası başarısız oldu.

Rus kaynakları, daha önce yoğun kar yağışının Rus kuvvetlerinin ilerlemesini engellediğini belirtmişti.