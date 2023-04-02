Politika

Selvi Kılıçdaroğlu: First Lady unvanı peşinde değilim

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu çocuk yoksulluğuna dikkati çekerek “Ben First Lady unvanı peşinde değilim, tek derdim gerçekler" dedi.
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Selvi Kılıçdaroğlu
Selvi Kılıçdaroğlu
türkiye Selvi Kılıçdaroğlu First Lady unvanı

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde açtığı hesapla sosyal medya uygulaması Twitter'a katılan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ilk paylaşımını eşi ile olan bir fotoğrafıyla yapmıştı.

Uygulamada yer alan biyografi kısmına “Çocukların Selvi annesi” tanımını yazan Selvi Kılıçdaroğlu yeni paylaşımında çocuk yoksulluğuna dikkati çekti.

“FANİ İŞLERDE GÖZÜM YOK”

"Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor" diyen Selvi Kılıçdaroğlu “Benim tek derdim gerçeklerdir” ifadesini kaydetti.

Selvi Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir.”

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