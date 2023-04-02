Politika

Irak Petrol Bakanlığı’ndan Kürdistan Bölgesi’nden petrol sevkiyatıyla ilgili açıklama

Irak Petrol Bakanlığı, merkezi hükümet ile Erbil arasında Kürdistan Bölgesi’nden petrol sevkiyatıyla ilgili yakın zamanda anlaşma sağlanacağını açıkladı.
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Irak Petrol Bakanlığı
Irak Petrol Bakanlığı
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ERBİL (K24)

Irak Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’de Ceyhan limanına yapılan petrol sevkiyatı konusunda Erbil ile Bağdat arasında yakınlaşmanın sağlanması için çaba harcanmaya devam ediliyor” denildi.

Merkezi hükümetin Kürdistan Bölgesi’nde petrol üretimi ve sevkiyatının bir an önce başlaması konusunda ısrarcı olduğu belirtilen açıklamada Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararının esas alınacağı bir anlaşma sağlanacağı belirtildi.

Erbil ve Bağdat heyetlerinin görüşmelerinin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada “En kısa zamanda bir anlaşmaya varılacağını umuyoruz” ifadelerine ver verildi.

Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’de Ceyhan limanına yapılan petrol sevkiyatı, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda 25 Mart’ta durdurulmuştu.

Başbakan Mesrur Barzani bunun üzerine müzakerelerde bulunmak üzere bir heyeti Bağdat’ı ziyaret etmesi için görevlendirmişti.

K24’e konuşan görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Erbil ve Bağdat heyetlerinin yoğun görüşmeler yürüttüğünü ve petrol sevkiyatının başlaması konusunda sona yaklaştıklarını belirtmişti.

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