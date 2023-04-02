Politika

Kuzey Kore tehdit etti: Nükleer saldırı kapasitemizi unutmamalılar

Kuzey Kore; ABD ve Güney Kore'ye nükleer saldırı kapasitesini hatırlatarak tehditte bulundu.
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dünya Kuzey Kore ABD Güney Kore tehdit

HABER MERKEZİ

Güney Kore ajansı Yonhap’ın haberine göre, Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yayımlanan açıklamada, Kuzey’in nükleer kapasitesiyle ilgili boş konuşmadığı belirtildi.

Açıklamada ABD ve Güney Kore’nin birbirlerini büyük bir tehlikeye atarak yanlış davranışlarda bulundukları öne sürüldü.

Bu iki ülkenin halihazırda devam eden ve haziranda yapılacağı duyurulan geniş kapsamlı tatbikatlarına atıfta bulunulan açıklamada “Savaş çığırtkanlarının umutsuz eylemleri fazla ileri gidiyor” ifadesi kullanıldı.

ABD ve Güney Kore’nin mart başında başlattığı ve hâlâ süren “Ssangyong” (İkiz Ejder) tatbikatına işaret edilen açıklamada iki ülkenin savaş histerisinin bu tatbikatla zirveye eriştiği savunuldu.

Açıklamada “ABD ve onu takip edenler, rakipleri olan ülkenin pratikte nükleer saldırı kapasitesinin bulunduğu ve Kuzey Kore ordusu ile halkının boş konuşmama karakterinin olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalı” ifadeleri kullanıldı. 

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