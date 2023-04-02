Lavrov ve Blinken görüştü: Gündemde Rusya’da tutuklanan ABD’li gazeteci vardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’da casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Amerikalı gazeteci ile ilgili olarak görüşme yaptı.