Spor

Benzema’dan 7 dakikada hat-trick

Valladolid'i konuk eden Real Madrid, yıldız golcüsü Karim Benzema'nın 7 dakikada üç gol attığı maçı 6-0 kazanmayı başardı.
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avrupa Real Madrid Valladolid La Liga

HABER MERKEZİ

La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Valladolid'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-0 kazanmayı başardı.

Real Madrid, 22. dakikada Rodrygo ile gol perdesini açtı. Benzema 29, 32 ve 36. dakikalarda 3 gol atarak 7 dakikada hat-trick yaptı ve Real devreye 4-0 önde girdi.

73'te Asensio, ev sahibi ekibin beşinci golünü atarken, 90+1'de Vazquez son golü kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid 59 puana yükseldi ve ikinci sırada yer almaya devam etti. Valladolid ise 28 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta eflatun-beyazlılar Villarreal'i, Valladolid de Mallorca'yı konuk edecek.

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