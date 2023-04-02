Seçmen listeleri askıdan indi

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimleri için 14 Mayıs’ta sandığa gidecek.

Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. Seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Muhtarlıklarda seçmen kaydını kontrol etmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Seçmen kaydı sorgulamasını son güne bırakanlar, muhtarlıklara gelerek listelerdeki isim ve adres bilgilerini kontrol etti.

Seçmenler, hem e-Devlet’ten hem de muhtarlıklardan sorgulama yaptı. 20 Mart’ta askıya çıkan listeler 2 Nisan Pazar günü saat 17 itibarıyla askıdan toplandı.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TANINAN SÜRE SONA ERDİ

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu da itirazlar ve adres değişikliği için hizmet verdi.

Hasta ve engellilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için muhtarlıklara yapılan başvuru sona erdi. Depremzedelere adres değişikliği talebi için tanınan süre de bitti.