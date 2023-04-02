Yıllar sonra ortaya çıkan sır: Da Vinci, Mona Lisa'yı yumurta ile yapmış

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Nature Communications tarafından yayınlanan bir araştırma, eski ressamların resim yapma alışkanlıklarına yönelik araştırmaların "paha biçilmez sanat eserlerinin korunmasını iyileştirebileceğini" ortaya koydu.

Özellikle Rönesans dönemi ressamlarının aynı zamanda bilim insanı olması da eserlerini farklı yöntemlerle korumaya yönelik denemelerde bulunmuş olabilecekleri ihtimalini artırıyor.

Leonardo da Vinci veya Sandro Boticelli gibi sanatçıların başyapıtlarında daha önce protein kalıntısı tespit edilmiş olsa da, yayınlanan yeni araştırma, yumurtaların bu eserlerde kasıtlı olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor.

Araştırmada uzmanlar, yağlı boya tablolara yumurta eklemenin "bir antioksidan görevi görerek iyileşmenin başlamasını yavaşlattığını" ortaya koydular. Başka bir deyişle, bu kombinasyon boyanın bozulmasını durdurmaya yardımcı oluyor.

"BAŞYAPITLARINA BUGÜN BİLE HAYRAN KALIYORUZ"

Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü Mekanik Proses Mühendisliği ve Mekanik Enstitüsü'nden çalışma yazarı Ophélie Ranquet, "Bu konuda çok az yazılı kaynak var ve konuyu bu kadar derinlemesine araştırmak için daha önce hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı" dedi.

CNN'e konuşan Ranquet, "Sonuçlarımız, çok az miktarda yumurta sarısıyla bile yağlı boyanın özelliklerinde inanılmaz bir değişiklik elde edebileceğinizi gösteriyor, bu da bunun (yumurta sarısı) sanatçılar için ne kadar faydalı olabileceğini gösteriyor" dedi.