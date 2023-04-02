Chelsea’de Graham Potter dönemi sona erdi
HABER MERKEZİ
Premier Lig ekibi Chelsea'de Graham Potter dönemi sona erdi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Graham Potter ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Chelsea'yi geçici olarak yardımcı antrenör Bruno Saltor çalıştıracak.
Londra ekibi son olarak sahasında Aston Villa'ya mağlup olmuş ve ilk 4 umutlarını oldukça zayıflatmıştı.
Buna karşın Potter, Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşımayı başardı. Londra ekibi, 12 Nisan'da Real Madrid'le Devler Ligi'nde karşı karşıya gelecek.