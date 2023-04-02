Spor

Chelsea’de Graham Potter dönemi sona erdi

Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktörü Graham Potter ile yollarını ayırdığını duyurdu.
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avrupa Chelsea Graham Potter

HABER MERKEZİ

Premier Lig ekibi Chelsea'de Graham Potter dönemi sona erdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Graham Potter ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Chelsea'yi geçici olarak yardımcı antrenör Bruno Saltor çalıştıracak.

Londra ekibi son olarak sahasında Aston Villa'ya mağlup olmuş ve ilk 4 umutlarını oldukça zayıflatmıştı.

Buna karşın Potter, Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşımayı başardı. Londra ekibi, 12 Nisan'da Real Madrid'le Devler Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

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