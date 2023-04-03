Politika

İsrail: Suriye’den gönderilen uçan bir cisim imha edildi

İsrail ordusu, Suriye'den gelen "tanımlanamayan uçan bir cismin" imha edildiğini belirtti.
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ortadoğu İsrail Suriye uçan cisim

HABER MERKEZİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’den İsrail hava sahasına girdiği belirlenen “tanımlanamayan uçan bir cismin” hava kuvvetlerine bağlı hava gözetleme birimi tarafından takibe alındığı belirtildi.

Bunun ardından savaş uçakları ile helikopterlerin kalkışı için talimat verildiği aktarılan açıklamada, uçan cismin açık bir arazide düşürüldüğü kaydedildi.

Beşar Esad rejimi, 31 Mart’ta Şam’daki bazı noktaların İsrail tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Binbaşı Milad Haydari ile Yüzbaşı Mikdad Mehkani’nin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise ülkesinin “uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu” belirtmişti.

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