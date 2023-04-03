Enflasyon rakamları | ENAG: Yüzde 112,51 / TÜİK: Yüzde 50,51

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

TÜİK'e göre enflasyon mart ayında yıllık yüzde 50,51 aylık ise yüzde 2,29 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,30 ile eğitim oldu.

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 112.51 OLDU

ENAG tarafından hazırlanan verilere göre de, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 5.08 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 112,51 olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 artarken, yıllık artış yüzde 126,91 olmuştu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5.08 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %112,51 olarak gerçekleşti.