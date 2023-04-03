Erdoğan’dan ABD Büyükelçisi'ne: Bizim kapılar kapandı ona

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'daki toplu açılış töreninin ardından Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Erdoğan, "Bir üstadım derdi ki '1'e 100' Gençler getirmesi lazım. Hani diyorlar ya 'gençlik bizde'. Onlara gençliğin kimde olduğunu 14 Mayıs'ta göstereceğiz. Neyle? Her genç 100 tane... Bizim de buğday taneleri gibi 100 binlerce taneyi inşallah 14 Mayıs'ta arttırmamız lazım" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i hedef alan Erdoğan şunları söyledi:

“Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır.

‘HANGİ YÜZLE RANDEVU İSTEYECEKSİN?’

Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir.”