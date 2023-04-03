Silahlı gruplar Afrin’de 4 Kürt gencini kaçırdı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamada “Askeri Polis” adlı silahlı grubun 4 Kürt gencini kaçırdığı belirtildi.

Kaçırılan gençlerden birinin 16, birinin de 17 yaşında olduğu belirtilen açıklamada, gençlerin Hesen Bilbilê ilçesine bağlı Dêra köyü kavşağında kaçırıldığı ifade edildi.

Raco ilçesi kütüğüne kayıtlı gençlerin herhangi bir suç isnadı yapılmadan kaçırılıp polis merkezine görüldüğü kaydedildi.

Kaçırılan gençlerin isimleri şöyle:

Xelil İdris Cafer (22), Şêxo Luqman Hemo (26), Şêxo Ferhad Hemo (17) ve Mihemed Luqman Hemo (16).

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.