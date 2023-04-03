Politika

Kuzey Kore’nin artan füze tehditlerine karşı 3 ülkeden ortak tatbikat

Güney Kore, ABD ve Japonya deniz kuvvetleri, Kuzey Kore'nin "artan füze tehditleri" nedeniyle koordinasyonlarını güçlendirmek amacıyla ortak denizaltı karşıtı tatbikat düzenliyor.
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HABER MERKEZİ

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey bölgelerindeki uluslararası sularda düzenlenen tatbikata üç ülke donanmasından nükleer enerjili USS Nimitz uçak gemisi ile deniz muhripleri katılıyor.

Tatbikat, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, Kuzey'in yakın zamanda denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler ve diğer deniz tehditlerine karşılık verme kapasitelerini geliştirmek için düzenleniyor.

Tatbikatta, tehdit oluşturabilecek denizaltı donanmalarının algılanmasına ve tespitine yoğunlaşıldığı vurgulanan açıklamaya göre, üç ülke yakın zamanda insani amaçlı arama kurtarma tatbikatı da düzenleyecek.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonuna kararlı bir şekilde cevap vereceğiz ve etkisiz hale getireceğiz" ifadesi kullanıldı.

Güney Kore, ABD ile Japonya tarafından bugün başlatılan ortak denizaltı karşıtı tatbikat iki gün sürecek.

KUZEY KORE NÜKLEER SALDIRI SİMÜLASYONU YAPMIŞTI

Kuzey Kore, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Deneme, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı sırasında yapılmıştı.

2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.

Kuzey Kore, son olarak 24 Mart'ta Güney Kore üzerinde nükleer saldırı simülasyonu yapmış ve "radyoaktif tsunami yaratabilecek" insansız su altı aracını denediğini açıklamıştı.

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