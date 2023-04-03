Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü: Erbil ile Bağdat anlaşmasında sona gelindi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, Irak Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetleri arasındaki müzakerelerin olumlu geçtiğini ve anlaşmada sona gelindiğini söyledi.

Cihad, yakın bir zamanda heyetler tarafından Kürdistan Bölgesi petrolünün sevkiyatıyla ilgili ortak bir açıklama yapılacağını belirtti.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti başkanı Faris İsa, petrol sevkiyatıyla ilgili Irak Petrol Bakanlığı ve SOMO şirketiyle toplantı yaptıklarını kaydetti.

Faris İsa, toplantının ardından Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti ile SOMO yetkililerinin, petrol şirketleriyle görüşeceğini ifade etti.

Edinilen bilgiye göre Erbil ile Bağdat arasında ikisi Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan, diğer ikisi de Irak Petrol Bakanlığı’ndan olmak üzere 4 kişiden oluşan bir komisyon kuruldu. Heyetin, Kürdistan Bölgesi petrolünün sevkiyat ve satışını yönetmesi planlanıyor. Tüm yetkilerin Kürdistan Bölgesi’nde olacağı, petrol gelirinin ise Irak Merkez Bankası’nda açılacak bir hesaba aktarılacağı ve sadece bir kişinin para çekme yetkisine sahip olacağı öğrenildi.

Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’de Ceyhan limanına yapılan petrol sevkiyatı, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda 25 Mart’ta durdurulmuştu. Başbakan Mesrur Barzani bunun üzerine müzakerelerde bulunmak üzere bir heyeti Bağdat’ı ziyaret etmesi için görevlendirmişti.