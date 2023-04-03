Otomobil kapılarına 'dokunma bağımlısı' zanlıya 5 yıl araçlara dokunmama cezası

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2018 yılında araçlara dokunmaktan ceza alan Paul Priestley, 27 Mart'ta bir kişinin araba kapılarını zorladığı ihbarı üzerine yakalandı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan zorlama anlarının ardından zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Independent'ta yer alan habere göre, 44 yaşındaki Paul Priestley'nin avukatı müvekkilinin hırsızlık yapmak gibi bir amacı olmadığını, sadece otomobillerin kapı kulplarına 'dokunma bağımlısı' olduğunu ileri sürdü.

Ancak hakim, Priestley'i ikinci kez aynı eylemden suçlu buldu. Böylece 2018 yılında 5 yıl araçlara dokunmama cezasına çaptırılan Priestley bu cezayı tamamladıktan hemen sonra tekrar aynı cezaya çarptırıldı.

Priestly daha önce de bir motorlu araca girmeye çalıştığını ve kamuya açık bir alanda esrar ve bıçak bulundurduğunu itiraf ederek 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. (Kaynak: euronews)