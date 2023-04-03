Diyarbakır Barosu: Muğla’da Kürt işçilere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu, dün Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kürtçe konuştukları için bir grubun ırkçı saldırısına maruz kalan 3 Kürt işçiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Baronun resmi Twitter hesabından yapılan açılamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyuna yansıyan haber içerikleri ve mağdur anlatımları doğrultusunda; Muğla ili Bodrum ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan 3 kişiye Kürt kimlikleri ve Kürtçe dilinin kullandıkları gerekçesiyle fiziki ve sözlü saldırıda bulunulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Soruşturma kapsamında, failler yakalanmış ve ifadeleri alınmak suretiyle serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenilmiştir.

Kürt kimliği ve Kürtçe dilinin kullanımı nedeniyle sıklıkla, nefret söylemine ve saldırılara maruz kalındığı görülmektedir. Şiddet ve kutuplaştırıcı dilin kullanılması, nefret içerir ırkçı saldırıların oluşumuna etki etmektedir. Kürt kimliği ve Kürtçe diline ilişkin her türlü ırkçı ve ayrımcı saldırılara zemin hazırlayan, toplumsal barışı zedeleyen ve çatışmayı körükleyen uygulamaları ve politikaları reddediyoruz!

Yargı mercilerince, etkin ve ivedi bir şekilde soruşturmanın yürütülerek faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Konuya dair Muğla Baromuz ile iletişime geçilmiş olup hukuki süreç birlikte takip edilecektir.”