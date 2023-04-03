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6 il daha afet bölgesi ilan edildi

6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Mardin, Dersim, Batman, Niğde ve Kayseri de afet bölgesi ilan edildi.
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kürdistan Afet bölgesi afad Dersim Bingöl Batman

HABER MERKEZİ

6 Şubat Maraş merkezli depremlerin ardından yıkıma uğrayan 11 ilin dışında kalan 6 il daha afet bölgesi ilan edildi. 

AFAD tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre Bingöl, Mardin, Dersim, Batman, Niğde ve Kayseri afet bölgesi ilan edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde;

Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir."

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