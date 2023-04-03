Başbakan, Uluslararası Koalisyon Genel Komutanını kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Suriye ve Irak’taki Uluslararası Koalisyon güçlerinin genel Komutanı General Matthew McFarlane ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’deki görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ele alındı.

Görüşmede, terörle mücadelede Peşmerge güçlerini desteklemeye devam etmenin ve Peşmerge ile Uluslararası Koalisyon güçleri arasındaki ilişki ve koordinasyonu geliştirmenin önemine vurgu yapıldı.