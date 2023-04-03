Türkiye, Süleymaniye’ye uçuşları askıya aldı

ERBİL (K24)

Türkiye’nin Süleymaniye’ye uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, Türkiye bu ay için Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na uçuşları askıya aldığını bildirdi.

K24’ün Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan edindiği bilgiye göre, kararın tek taraflı olduğu ve Türkiye’den bu adıma ilişkin açıklama istenildiği belirtildi.

Süleymani Uluslararası Havalimanı İletişim Direktörü Dana Muhammed, “Süleymaniye ile Türkiye arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi” dedi.

K24’e konuşan Muhammed, “Bize herhangi bir açıklama gelmedi ama Türkiye'den bu kararın gerekçesini açıklamasını istedik” ifadelerini kullandı.

Süleymaniye Turizm Şirketleri Derneği Başkanı Ata Ahmad, Türkiye ile Süleymaniye arasındaki tüm uçuşların bu ayın üç, dört ve beşinci günlerinde iptal edildiğini söyledi.