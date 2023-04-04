Deprem bölgesine toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün deprem bölgesinde, öğleden sonra Kilis, Antep, Urfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının Urfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ LODOS ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın, bugün Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Maraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Antep, Kilis, Urfa, Elazığ ve Diyarbakır’ da orta kuvvette (20-40 km/saat) esmesi bekleniyor.

Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.