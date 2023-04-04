ABD’den Suriye’de operasyon: DAİŞ’in üst düzey ismi öldürüldü

HABER MERKEZİ

Suriye'de uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir gelişme yaşandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bugün bir duyuru yaparak, bölgede DAİŞ’e karşı askeri bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Suriye’de gerçekleştirilen operasyon sonrasında Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri isimli DAİŞ liderinin öldürüldüğü belirtildi.

Yetkililer al-Jabouri’nin DAİŞ’in Avrupa’daki terör saldırılarının arkasındaki isim olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada öldürülen DAİŞ mensubunun örgütün liderlik yapısında da üst sıralarda yer aldığının altı çizildi.