Politika

Neçirvan Barzani: Feyli Kürtlere karşı etnik temizlik yapıldı

Neçirvan Barzani, 43 yıl önce Feyli Kürtlere yönelik etnik temizlik yapıldığını ve on binlerce masum insanın kaybedildiğini belirtti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Feyli Kürtleri

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 43 yıl önce Feyli Kürtlere karşı yapılan soykırımın yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, katliam kurbanlarını andı.

“Feyli Kürtlere karşı yapılan ırkçı bir etnik temizlikti” diyen Neçirvan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“On binlerce masum vatandaş kaybedildi, yüz binlercesi de tehcir ve sürgüne uğradı, mal ve mülklerine el konuldu, kimlikleri ellerinden alındı. Sebebi de sadece Kürt olmaları, kimliklerini ve milletlerinin meşru haklarını savunmalarıydı.

Bu suçun Irak Suç Yüksek Mahkemesi tarafından soykırım olarak tanınması, Irak hükümeti ve devletini, kurbanlara tazminat ödenmesi konusunda yasal ve insani sorumluluk yüklemektedir. Bu vesileyle Irak federal hükümetinden tazminatlarla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmesini ve Feyli Kürtlere sivil ve maddi tüm haklarını iade etmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Neçirvan Barzani mesajının sonunda soykırımda yaşamını yitirenleri anarak, “Feyli Kürtler milletimizin gururudur ve her zaman hatırlanacaklardır” dedi.

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