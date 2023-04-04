Trump bugün hakim karşısına çıkacak

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Eski ABD Başkanı Donald Trump bugün New York'ta hakim karşısına çıkacak.

Manhattan’daki mahkemede Trump’a, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak.

Trump’a yönelik suçlamaların detayları, yerel saatle 14.15'te (EBL 21.15) başlayacak duruşmada açıklanacak.

76 yaşındaki Trump, ABD'de hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan.

Trump, kendisine yönelik suçlamaları reddediyor.

Trump, Pazartesi günü Florida'daki evinden yola çıkmadan kısa bir süre önce sahibi olduğu Truth Social isimli platformda kendisine yönelik suçlamaları "cadı Avı" olarak nitelendirdi.

2024'te yeniden ABD Başkanı seçilmek isteyen Trump’la ilgili tüm gelişmeler ülke çapında yakından izleniyor.

Trump geceyi iş merkezi ve konutunun bulunduğu 5.Cadde’deki Trump Tower’da geçirdi.

Trump’ın uçakla New York'a gidişi öncesi kentteki güvenlik önlemleri artırıldı.

Trump Tower’ın önü ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

5.Cadde’ye çıkan bazı sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Trump'ın mahkemeye çıkarılmadan önce Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisinde teslim olması bekleniyor. Buradaki süreç, parmak izi alınmasını ve sabıka fotoğrafı çekilmesini içeriyor.

Trump daha sonra, kendisine iddianameyi okuyacak hakimin huzuruna çıkacak. Avukatları Trump’ın suçlamaları kabul etmeyeceğini açıkladı.

ABD medyasına göre Trump, ticari kayıtları tahrif ettiği iddiasıyla ilgili olarak ağır sayılan en az bir suçlamayla karşı karşıya. Haberlerde Trump’a, 2016 seçimleri sırasında Stormy Daniels'a yapılan bir ödemeyle bağlantılı yaklaşık 30 suçlama yöneltileceği öne sürüldü.

Trump'ın kefaletle serbest bırakılması, Florida'daki evi Mar-a-Lago'ya dönmesi ve yerel saatle 20.15'te açıklama yapması bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında şehre yönelik belirli bir tehdit olmasa da, yetkililerin hazırlıklı olduğunu söyledi.

Adams, “Şehrimize gelmeyi düşünen bazı sorun çıkaracak tipler olsa da mesajımız açık ve basit: Kendinizi kontrol edin" dedi.