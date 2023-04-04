Başbakan: Petrol ihracatı anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, beraberindeki üst düzey bir hükümet heyetiyle Bağdat’a ziyarette bulunuyor.

Başbakan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle bir araya gelecek.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümü, petrol dosyasıyla ilgili anlaşma ve Kürdistan Bölgesi petrolü sevkiyatının yeniden başlaması konuları ele alınacak.

Başbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasına ilişkin anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum” dedi.