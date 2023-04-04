Politika

Başbakan: Petrol ihracatı anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum

Başbakan Mesrur Barzani Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Bağdat

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, beraberindeki üst düzey bir hükümet heyetiyle Bağdat’a ziyarette bulunuyor.

Başbakan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle bir araya gelecek.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümü, petrol dosyasıyla ilgili anlaşma ve Kürdistan Bölgesi petrolü sevkiyatının yeniden başlaması konuları ele alınacak.

Başbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasına ilişkin anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum” dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv