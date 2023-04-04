Reuters: Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatı önümüzdeki birkaç saatte başlayacak

HABER MERKEZİ

Reuters’a konuşan Irak hükümetinden bir kaynak, Türkiye’ye Ceyhan Boru Hattı’ndan petrol ihracatı konusunda resmi talepte bulunulduğunu belirtti.

Ajans, Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatının önümüzdeki birkaç saatte başlayacağını bildirdi.

BAŞBAKAN MESRUR BARZANİ BAĞDAT’TA

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani, Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.

Başbakan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle bir araya gelecek.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümü, petrol dosyasıyla ilgili anlaşma ve Kürdistan Bölgesi petrolü sevkiyatının yeniden başlaması konuları ele alınacak.

Başbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasına ilişkin anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum” dedi.