İHD Diyarbakır: Kürtler için nefes alınamayacak bir atmosfer oluşmuştur

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2 Nisan tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kürtçe konuşan 3 Kürt işçinin bir grubun ırkçı saldırısına uğramasının ardından aynı gün içerisinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde oynanan Bursaspor-İnegölspor maçı öncesinde bir grup Bursaspor taraftarı 21 plakalı bir araca saldırdı.

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nden ırkçı saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye’de yaygın ırkçı ve ayrımcı söylemin ve uygulamaların hedefinde olan Kürtler için nefes alınamayacak bir atmosfer oluşmuştur" denildi.

Siyasi partilerinde çalışanından işçisine, gazetecisinden hak savunucusuna kadar Kürtler açısından hedef olmanın sıradan bir vaka şeklini aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Katı bir inkar söylemi ve politikalarına karşılık itiraz eden Kürtlerin varlığı rahatsızlık yaratmaktadır. İnkar politikasına yaslanmış ırkçı kesimler, siyasi iradenin hukuki ve fiili politikalarından güç almaktadırlar. Türkiye’de toplumunun çoğunluğu da saldırılar karşısındaki sessizliği ile ırkçı söylemin üretilmesinde ve yaygınlaşmasındaki payı ile yüzleşmelidir. Irkçı ve ayrımcı saldırıların can alıcı bir noktada olduğu gerçeğinden hareketle; siyasal politikaların karar alıcılarının bu durumdaki sorumluluğu tartışmasızdır."

İHD Diyarbakır açıklamasında ayrıca, kimliklerin kabulü ve onlarla barış içinde bir siyaseti önemseyen toplumun tüm kesimlerini ırkçılığı temelden reddeden bir anlayışın yaygınlaşması için çaba göstermeye davet etti.